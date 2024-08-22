Україна завершила переговори про "безпекову угоду" з Ірландією
Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 18:29 —
Україна та Ірландія у четвер, 22 серпня, провели останній раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.
Під час переговорів Україна та Ірландія "узгодили позиції щодо окремих положень документа і графік наступних кроків".
Далі текст угоди, кажуть в ОП, фіналізують та підготують для підписання лідерами України та Ірландії "найближчим часом".
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Переговори про двосторонню угоду Україна та Ірландія почали раніше в серпні.
На сьогодні Україна підписала вже 25 таких двосторонніх документів, а також Ukraine Compact – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.
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