Туск про удар РФ по Львову: Готові допомогти із відновленням міста

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна готова допомогти Україні з відбудовою центру Львова, який постраждав 4 вересня внаслідок ракетного удару Росії.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Польща готова допомогти відновленням історичних будівель, які постраждали внаслідок російської атаки, заявив Туск.

"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель", – написав він.

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Як відомо, 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло сім людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ засудити російський обстріл Львова та Кривого Рогу і дозволити сусіднім країнам збивати ракети.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.