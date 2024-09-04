Туск об ударе РФ по Львову: Готовы помочь с восстановлением города

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна готова помочь Украине с восстановлением центра Львова, который пострадал 4 сентября в результате ракетного удара России.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Польша готова помочь с восстановлением исторических зданий, пострадавших в результате российской атаки, заявил Туск.

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города. Повреждено много исторических зданий", – написал он.

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Как известно, 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить российский обстрел Львова и Кривого Рога и позволить соседним странам сбивать ракеты.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.