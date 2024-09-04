Опитування CNN: Гарріс несуттєво випереджає Трампа в ключових штатах

Віцепрезидентка США Камала Гарріс дещо випереджає кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа у так званих ключових штатах, результати в яких часто вирішують долю президентських виборів.

Про це свідчить опубліковане в середу, 4 вересня, опитування CNN/SSRS, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, Гарріс випереджає Трампа у штатах Вісконсин, Джорджія, Мічиган і Невада, але її перевага там – у межах або ледь-ледь за межами статистичної похибки.

У Пенсильванії обидва кандидати мають по 47% голосів, а в Аризоні Трамп випереджає Гарріс на 5 відсоткових пунктів.

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В усіх ключових штатах виборці більше довіряють республіканському кандидату в питаннях економіки та імміграції. Натомість Гарріс випереджає Трампа в питаннях захисту демократії та абортів і репродуктивних прав.

Крім того, понад половина виборців США у ключових штатах заявили, що погляди та політика Трампа є надто екстремістськими. Про Гарріс так висловилось трохи менше половини респондентів.

Нагадаємо, Дональд Трамп формально став кандидатом у президенти від республіканців під час з'їзду партії 15-18 липня. А Камала Гарріс символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента США на з’їзді демократів 19-22 серпня.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.

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