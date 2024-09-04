Опрос CNN: Харрис несущественно опережает Трампа в ключевых штатах

Вице-президент США Камала Харрис несколько опережает кандидата в президенты от Республиканцев Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах, результаты в которых часто решают судьбу президентских выборов.

Об этом свидетельствует опубликованный в среду, 4 сентября, опрос CNN/SSRS, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, Харрис опережает Трампа в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада, но ее преимущество там – в пределах или едва-едва за пределами статистической погрешности.

В Пенсильвании оба кандидата имеют по 47% голосов, а в Аризоне Трамп опережает Харрис на 5 процентных пунктов.

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Во всех ключевых штатах избиратели больше доверяют республиканскому кандидату в вопросах экономики и иммиграции. Зато Харрис опережает Трампа в вопросах защиты демократии и абортов и репродуктивных прав.

Кроме того, более половины избирателей США в ключевых штатах заявили, что взгляды и политика Трампа являются слишком экстремистскими. О Харрис так высказалось чуть меньше половины респондентов.

Напомним, Дональд Трамп формально стал кандидатом в президенты от республиканцев во время съезда партии 15-18 июля. А Камала Харрис символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США на съезде демократов 19-22 августа.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

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