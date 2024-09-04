Польша закупит радары и дроны на более чем миллиард злотых

На Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце в среду, 4 сентября, Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дроны на сумму более миллиарда злотых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает wyborcza.pl.

Контракт между польским Агентством вооружения и испанской компанией Indra Sistemas предусматривает поставку 15 систем радиолокационного контроля в течение 2025-2031 годов на сумму примерно 1,1 миллиарда злотых.

Восемь систем польская сторона получит в рамках основного заказа, остальные семь – может заказать в рамках опциона.

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"Это системы, которых очень ждет польская армия, к которым стремятся наши авиаторы и командиры, а также все те, кто обслуживает военные аэродромы. Благодаря им мы сможем безопасно наблюдать за небом, чтобы наши самолеты, в том числе самые современные F-35, могли беспрепятственно взлетать и садиться" – сказал заместитель главы Минобороны Польши Павел Бейда.

Второй контракт, заключенный между Агентством вооружения и WB Electronics, касается поставки шести комплектов беспилотных авиационных систем FlyEye на сумму примерно 24 миллиона злотых. Поставки дронов будут завершены до конца 2026 года.

Бейда уточнил, что сегодняшняя сделка является частью более крупного контракта, который предусматривает поставку 1600 беспилотников Польше до 2035 года.

После начала полномасштабной войны России против Украины Польша резко увеличила свои расходы на оборону и только в 2024 году планирует потратить около 150 миллиардов злотых. Среди крупнейших контрактов – закупка 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Ранее сообщалось, что Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году.