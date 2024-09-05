Туск румунською виступив у парламенті Молдови, пообіцяв допомогу зі вступом в ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу виступив у парламенті Молдови, у своєму зверненні, частково румунською мовою, він пообіцяв молдованам допомогу зі вступом в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Виступаючи з трибуни парламенту, Дональд Туск наголосив на перспективах вступу Молдови до Європейського союзу. "Кожен із вас, хто бував у Польщі, міг порівняти, який вигляд вона мала колись і який вигляд має сьогодні. Безумовно, зміни чекають і на Молдову", – підкреслив Туск.

Водночас прем'єр-міністр Польщі переконаний, що рішення про вступ Молдови до Європейського союзу має ухвалити народ, а не лідери країни. Він також заявив, що допоможе Молдові прискорити процес євроінтеграції, коли головування в Раді ЄС перейде до Польщі.

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"Для мене важливо прискорити цей процес і зробити цей фінал реальним. Якщо ви цього хочете, якщо ви так вирішите [на референдумі], я зроблю все можливе, щоб Європа ефективно підтримувала вас і допомагала вам на цьому шляху", – пообіцяв Дональд Туск.

На завершення звернення глава польського уряду звернувся до громадян Молдови румунською мовою. "Ви, як нація, проявили неймовірне терпіння, наполегливість і відповідальність. Ви пройшли через дуже важкі випробування, але крок за кроком будуєте сучасну державу. Давайте використовувати цю можливість разом. Я буду у вашому розпорядженні. Ви завжди зможете розраховувати на Польщу, якщо захочете вступити до Європейського Союзу", – сказав прем'єр-міністр.

Під час візиту до Кишинева Туск також висловив впевненість, що під час польського головування у Раді ЄС євроінтеграція Молдови прискориться.

Як відомо, у червні 2024 року ЄС офіційно запустив переговори про вступ з Україною та Молдовою.

20 жовтня у Молдові пройдуть президентські вибори. Одночасно з ними вирішили організувати референдум щодо вступу Молдови у ЄС.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.