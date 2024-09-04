Туск висловив впевненість, що за головування Польщі рух Молдови до ЄС прискориться

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Кишинева висловив впевненість, що під час польського головування у Раді ЄС євроінтеграція Молдови прискориться.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова на пресконференції цитує молдовське Newsmaker.

Туск зазначив, що головування у першому півріччі 2025 року буде викликом для Польщі, зокрема й тому, що під час поточного головування Угорщини не очікується активного прогресу у питаннях розширення ЄС, і Польщі потрібно буде "надолужити втрачене".

"Ті, хто знайомий зі мною у Європі, знають, що я продовжу роботу, розпочату на посаді очільника Євроради щодо Молдови, України і Західних Балкан", – сказав Дональд Туск.

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Він продовжив, що у Європі вже не лишилося впливових політиків, які б сумнівалися у необхідності розширення ЄС, зокрема стосовно України і Молдови, хоча країнам-кандидаткам ще потрібно буде пройти складну процедуру.

"Ми сядемо з паном прем’єром і пані президенткою і поетапно пропрацюємо усі пункти. Знаючи рішучість теперішніх лідерів Молдови, я переконаний, що у період головування Польщі цей процес суттєво прискориться", – сказав Дональд Туск.

Як відомо, у червні 2024 року ЄС офіційно запустив переговори про вступ з Україною та Молдовою.

20 жовтня у Молдові пройдуть президентські вибори. Одночасно з ними вирішили організувати референдум щодо вступу Молдови у ЄС.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.