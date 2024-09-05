Туск на румынском выступил в парламенте Молдовы, пообещал помощь со вступлением в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил в парламенте Молдовы, в своем обращении, частично на румынском языке, он пообещал молдаванам помощь со вступлением в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Выступая с трибуны парламента, Дональд Туск отметил перспективы вступления Молдовы в Европейский союз. "Каждый из вас, кто бывал в Польше, мог сравнить, как она выглядела когда-то и как выглядит сегодня. Безусловно, изменения ждут и Молдову", – подчеркнул Туск.

В то же время премьер-министр Польши убежден, что решение о вступлении Молдовы в Европейский союз должен принять народ, а не лидеры страны. Он также заявил, что поможет Молдове ускорить процесс евроинтеграции, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Польше.

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"Для меня важно ускорить этот процесс и сделать этот финал реальным. Если вы этого хотите, если вы так решите [на референдуме], я сделаю все возможное, чтобы Европа эффективно поддерживала вас и помогала вам на этом пути", – пообещал Дональд Туск.

В завершение обращения глава польского правительства обратился к гражданам Молдовы на румынском языке. "Вы, как нация, проявили невероятное терпение, настойчивость и ответственность. Вы прошли через очень тяжелые испытания, но шаг за шагом строите современное государство. Давайте использовать эту возможность вместе. Я буду в вашем распоряжении. Вы всегда сможете рассчитывать на Польшу, если захотите вступить в Европейский Союз", – сказал премьер-министр.

Во время визита в Кишинев Туск также выразил уверенность, что во время польского председательства в Совете ЕС евроинтеграция Молдовы ускорится.

Как известно, в июне 2024 года ЕС официально запустил переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

20 октября в Молдове пройдут президентские выборы. Одновременно с ними решили организовать референдум о вступлении Молдовы в ЕС.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.