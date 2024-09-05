Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна: Поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не заарештувала очільника Кремля Владіміра Путіна під час візиту до країни.

Про це український президент сказав в інтерв’ю NBC News, передає "Європейська правда".

Зеленський акцентував, що якщо Монголія не поважає міжнародне право – то вона й приймає Путіна, попри те, що у країні впроваджений Римський статут.

Президент вважає, що такі дії – це відповідь Монголії на міжнародне право: поважає його країна чи ні.

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"Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право – це не означає, що не буде відповідальності тієї чи іншої людини.

"Бо більшість країн все одно чекатимуть на відповідальність, і вона все одно буде", – підсумував глава держави.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Більше про цю подію читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС