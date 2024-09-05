Зеленский об отказе Монголии арестовать Путина: Уважают убийцу больше, чем международное право

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала главу Кремля Владимира Путина во время визита в страну.

Об этом украинский президент сказал в интервью NBC News, передает "Европейская правда".

Зеленский акцентировал, что если Монголия не уважает международное право – то она и принимает Путина, несмотря на то, что в стране внедрен Римский статут.

Президент считает, что такие действия – это ответ Монголии на международное право: уважает его страна или нет.

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"Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что если несколько стран не уважают международное право – это не значит, что не будет ответственности того или иного человека.

"Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности, и она все равно будет", – подытожил глава государства.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.