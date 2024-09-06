Глава МИД Литвы возмутился появлению фильма российского режиссера об оккупантах на фестивале в Венеции

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис возмутился тем, что организаторы международного кинофестиваля в Венеции включили в программу фильм российской пропагандистки о российских военных в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X (Twitter).

Ландсбергис заявил, что не понимает, как такой фильм могли сознательно включить в программу фестиваля.

I find it hard to believe that a film festival would prioritise and glorify the emotional trauma of participants in a genocidal occupation, and yet here we are, in this shameful timeline. Реклама: September 6, 2024

"Мне трудно представить, что кинофестиваль вынес бы на первое место эмоциональную травму соучастников геноцидальной оккупации. Но вот мы здесь, в этой позорной хронологии",– написал он.

Как сообщало УП-Жизнь, 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале показали документальную ленту российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Она провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, чтобы своим фильмом "бросить вызов стереотипам".

Режиссер заявила, что для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Ранее Ландсбергис посоветовал сторонникам "мира" посмотреть фильм "20 дней в Мариуполе", который выиграл "Оскар".