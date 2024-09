Глава МИД Литвы возмутился появлению фильма российского режиссера об оккупантах на фестивале в Венеции

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис возмутился тем, что организаторы международного кинофестиваля в Венеции включили в программу фильм российской пропагандистки о российских военных в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X (Twitter).

Ландсбергис заявил, что не понимает, как такой фильм могли сознательно включить в программу фестиваля.

I find it hard to believe that a film festival would prioritise and glorify the emotional trauma of participants in a genocidal occupation, and yet here we are, in this shameful timeline.

