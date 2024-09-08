Голова Міноборони Болгарії закликає збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП

Виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов вважає, що мінімальні витрати країни на оборону мають зрости до 2,5% ВВП.

Про це він сказав у недільному етері БНР, повідомляє "Європейська правда".

Запрянов наголосив, що повномасштабна російська агресія проти України "породила потребу в набагато більших можливостях" у військовому плані, через що деякі країни – зокрема Польща, Греція та Туреччина – суттєво збільшили витрати.

"НАТО вже говорить про 2% як мінімум. Рекомендація – якнайшвидше ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат – не менше 2,5%", – констатував він.

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За словами голови болгарського Міноборони, повномасштабна війна Росії проти України також порушила питання технологічного оснащення армії та поповнення її особового складу.

Запрянов сказав, що наразі запроваджувати обов’язковий призов до Збройних сил Болгарії не планується, водночас армія має бачення озброєння сучасними засобами ведення війни.

Як повідомлялось, у 2024 році Болгарія виконає ціль НАТО стосовно мінімальних витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

Цей показник запровадили як обов'язковий ще у 2014 році. Загалом цього року 23 з 32 країн Альянсу досягнуть цього рівня.