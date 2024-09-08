Глава Минобороны Болгарии призывает увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов считает, что минимальные расходы страны на оборону должны вырасти до 2,5% ВВП.

Об этом он сказал в воскресном эфире БНР, сообщает "Европейская правда".

Запрянов отметил, что полномасштабная российская агрессия против Украины "породила потребность в гораздо больших возможностях" в военном плане, из-за чего некоторые страны – в частности Польша, Греция и Турция – существенно увеличили расходы.

"НАТО уже говорит о 2% как минимум. Рекомендация – как можно быстрее принять решение об увеличении оборонных расходов – не менее 2,5%", – констатировал он.

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По словам главы болгарского Минобороны, полномасштабная война России против Украины также подняла вопрос технологического оснащения армии и пополнения ее личного состава.

Запрянов сказал, что сейчас вводить обязательный призыв в Вооруженные силы Болгарии не планируется, в то же время армия имеет видение вооружения современными средствами ведения войны.

Как сообщалось, в 2024 году Болгария выполнит цель НАТО относительно минимальных расходов на оборону в размере 2% ВВП.

Этот показатель ввели как обязательный еще в 2014 году. Всего в этом году 23 из 32 стран Альянса достигнут этого уровня.