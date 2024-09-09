ЕС получил от союзников информацию о поставке Ираном баллистических ракет РФ

Союзники Евросоюза поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его слова приводит агентство AFP.

Вашингтон считает, что Иран передал оружие России для использования на поле боя в Украине, сообщили на прошлой неделе американские СМИ, ссылаясь на анонимные источники.

"Мы обладаем достоверной информацией, предоставленной союзниками, о поставках иранских баллистических ракет в Россию", – заявил Стано.

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"Мы изучаем этот вопрос вместе с нашими странами-членами, и если это подтвердится, эта поставка будет означать существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной захватнической войны России против Украины", – отметил спикер.

Стано добавил, что "единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе новыми и значительными ограничительными мерами против Ирана".

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" отвергает обвинения в причастности к экспорту оружия в Россию.

Запад уже несколько месяцев предостерегает Тегеран от отправки России ракет, а ЕС уже неоднократно налагал на Иран санкции за поставки Москве беспилотников для войны в Украине.

В понедельник Кремль не выступил с опровержением, когда его спросили конкретно о сообщении Wall Street Journal о том, что Иран отправил ракеты.

6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями прессы и призвали Тегеран воздержаться от предоставления Москве любого вооружения.