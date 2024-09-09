В опозиції Румунії розкритикували уряд за бездіяльність щодо російських дронів

Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Марсела Чолаку пояснити заліт російських безпілотників на територію країни минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю. У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною – про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

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"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – додала вона.

Тим часом Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, включаючи недоторканність повітряного простору Румунії, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.

У неділю Чолаку запевнив, що "на місцях немає серйозних проблем", але попередив, що ці інциденти триватимуть через війну поблизу румунського кордону, і через те, що Україна знову почне експортувати зерно.

Чокалу також повідомив, що він контактував з міністром оборони Анджелом Тилваром як вночі, так і наступного ранку "за кавою, як завжди".

Це не перший подібний інцидент з початку війни в Україні, але румунська влада стверджує, що чинне законодавство не дозволяє їй збивати безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії.

Це твердження підтримав на початку цього року начальник штабу оборони генерал Георгіца Влад, який заявив, що необхідно змінити чотири закони.