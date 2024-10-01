ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом до санкцій проти роспропагандистів

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, присвячену пропаганді та свободі інформації в Європі, в якій закликала запровадити санкції проти російських пропагандистів та визнати Російську православну церкву інструментом впливу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, за резолюцію проголосували 117 делегатів, 14 були проти і п'ять утрималися. Слід зазначити, що з 14 парламентарів, які голосували проти, п’ятеро – італійці.

У резолюції, текст якої розміщено на сайті ПАРЄ, сказано, що Парламентська асамблея занепокоєна повсюдним поширенням пропаганди, яка спрямована на упереджене формування громадської думки, ставить під загрозу належне функціонування демократичних систем і загрожує спільним цінностям та людській гідності.

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"Така шкідлива пропаганда включає в себе як пропаганду, яка є незаконною, так і пропаганду, яка, хоча і не заборонена, але може зашкодити розвитку вільних думок та усвідомленій участі громадян у публічних дебатах та прийнятті рішень через неетичні методи комунікації, включаючи дезінформацію та інструменти психологічної маніпуляції", – йдеться у резолюції.

Водночас у ПАРЄ наголосили, що боротьба зі шкідливою пропагандою не повинна стати приводом для цензури.

"Асамблея визнає, що для авторитарних режимів, таких як Російська Федерація, пропаганда є невід'ємною частиною їхньої війни проти демократії. Російський державний телеканал RT (раніше відомий як "Russia Today") та його всесвітня мережа, а також "фабрики тролів" є частиною ширшої стратегії з дестабілізації європейських демократій та впливу на політичні процеси.

Асамблея також... повторює свій заклик визнати, що Російська православна церква використовується як інструмент російського впливу і пропаганди кремлівським режимом", – йдеться у тексті поправки, авторами якої виступили члени української делегації у ПАРЄ.

Асамблея також закликала "запровадити цільові санкції проти російських ЗМІ, таких як RT та його афілійованих осіб, оскільки їхня діяльність порушує журналістську етику і має розглядатися як загроза національній безпеці держав-членів".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США в п’ятницю, 13 вересня, оголосило про так звані блокуючі санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора Дмитрія Кисельова.

Про нові санкції стало відомо після того, як Вашингтон публічно звинуватив RT у роботі на російську розвідку та збір коштів на фінансування російської армії в Україні.

Паралельно США, Британія та Канада оголосили про дипломатичну кампанію з викриття втручання російських пропагандистів у демократичні процеси по всьому світу.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.