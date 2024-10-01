ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к санкциям против роспропагандистов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, посвященную пропаганде и свободе информации в Европе, в которой призвала ввести санкции против российских пропагандистов и признать Русскую православную церковь инструментом влияния.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, за резолюцию проголосовали 117 делегатов, 14 были против и пять воздержались. Следует отметить, что из 14 парламентариев, которые голосовали против, пятеро – итальянцы.

В резолюции, текст которой размещен на сайте ПАСЕ, сказано, что ассамблея обеспокоена повсеместным распространением пропаганды, которая направлена на предвзятое формирование общественного мнения, ставит под угрозу надлежащее функционирование демократических систем и угрожает общим ценностям и человеческому достоинству.

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"Такая вредная пропаганда включает в себя как пропаганду, которая является незаконной, так и пропаганду, которая, хотя и не запрещена, но может помешать развитию свободных мнений и осознанного участия граждан в публичных дебатах и принятии решений через неэтичные методы коммуникации, включая дезинформацию и инструменты психологической манипуляции", – говорится в резолюции.

В то же время в ПАСЕ отметили, что борьба с вредной пропагандой не должна стать поводом для цензуры.

"Ассамблея признает, что для авторитарных режимов, таких как Российская Федерация, пропаганда является неотъемлемой частью их войны против демократии. Российский государственный телеканал RT (ранее известный как "Russia Today") и его всемирная сеть, а также "фабрики троллей" являются частью более широкой стратегии по дестабилизации европейских демократий и влияния на политические процессы.

Ассамблея также... повторяет свой призыв признать, что Русская православная церковь используется как инструмент российского влияния и пропаганды кремлевским режимом", – говорится в тексте поправки, авторами которой выступили члены украинской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея также призвала "ввести целевые санкции против российских СМИ, таких как RT и его аффилированных лиц, поскольку их деятельность нарушает журналистскую этику и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности государств-членов".

Напомним, Министерство финансов США в пятницу, 13 сентября, объявило о так называемых блокирующих санкциях против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

О новых санкциях стало известно после того, как Вашингтон публично обвинил RT в работе на российскую разведку и сбор средств на финансирование российской армии в Украине.

Параллельно США, Великобритания и Канада объявили о дипломатической кампании по разоблачению вмешательства российских пропагандистов в демократические процессы по всему миру.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.