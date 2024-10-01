Румунія погодилась на транзит через свою територію катерів від Швеції для України

Президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок поінформував парламент про те, що схвалив транзит через територію країни десантних катерів, переданих Україні Швецією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

У серпні Швеція вирішила передати України десантні катери, а також у зв’язку з цим звернулась до Румунії з проханням надати підтримку у визначенні місця і розміщенні катерів, які розгорне шведський персонал у складі 35 осіб.

Шведський персонал прибув на румунську територію в другій половині серпня і запросив доступ до авіабази "Міхаіл Когелнічану" та порту Мангалія.

Реклама:

Йоганніс додав, що шведська сторона також попросила надати необхідну логістичну підтримку українському персоналу, який братиме участь у навчальних заходах (транспорт, харчування, проживання, паливо для роботи катерів та інші можливі елементи логістичної підтримки під час навчальних заходів).

"Участь Румунії в навчальних заходах Збройних сил України є сильним сигналом підтримки та здійснення на румунській території дій, спрямованих на колективну оборону", – зазначив румунський президент.

У зв'язку з цим Йоганніс поінформував про те, що він схвалив транзит через територію Румунії обладнання, переданого Україні Швецією.

Необхідні фінансові кошти будуть надані з бюджету, виділеного Міністерству національної оборони, яке вживатиме необхідних заходів для відшкодування понесених витрат за механізмом, встановленим на рівні Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), у разі, якщо навчання українських військовослужбовців, які будуть експлуатувати катери, буде здійснено.

Повідомляли також, що парламент Румунії схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса про створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів.

Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.