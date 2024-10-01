Румыния согласилась на транзит через свою территорию катеров от Швеции для Украины

Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник проинформировал парламент о том, что одобрил транзит через территорию страны десантных катеров, переданных Украине Швецией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

В августе Швеция решила передать Украине десантные катера, а также в связи с этим обратилась к Румынии с просьбой оказать поддержку в определении места и размещении катеров, которые развернет шведский персонал в составе 35 человек.

Шведский персонал прибыл на румынскую территорию во второй половине августа и запросил доступ к авиабазе "Михаил Когелничану" и порту Мангалия.

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Йоханнис добавил, что шведская сторона также попросила предоставить необходимую логистическую поддержку украинскому персоналу, который будет участвовать в учебных мероприятиях (транспорт, питание, проживание, топливо для работы катеров и другие возможные элементы логистической поддержки во время учебных мероприятий).

"Участие Румынии в учебных мероприятиях Вооруженных сил Украины является сильным сигналом поддержки и осуществления на румынской территории действий, направленных на коллективную оборону", – отметил румынский президент.

В связи с этим Йоханнис проинформировал о том, что он одобрил транзит через территорию Румынии оборудования, переданного Украине Швецией.

Необходимые финансовые средства будут предоставлены из бюджета, выделенного Министерству национальной обороны, которое будет принимать необходимые меры для возмещения понесенных расходов по механизму, установленному на уровне Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), в случае, если обучение украинских военнослужащих, которые будут эксплуатировать катера, будет осуществлено.

Также сообщалось, что парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.

Ранее в сентябре стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.