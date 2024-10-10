У Латвії затримали місцевого жителя, який служив у російській армії

Латвійські прикордонники затримали у Шкільбенській волості громадянина Латвії, який незаконно перетнув державний кордон з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Під час розслідування, проведеного у співпраці зі Службою державної безпеки (СДБ), було встановлено, що чоловік служив у збройних силах країни-агресора – Росії.

Державна прикордонна служба порушила проти нього кримінальний процес за першою частиною 284-ї статті Кримінального закону, тобто за умисне незаконне перетинання державного кордону.

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Зі свого боку, СДБ порушила проти чоловіка кримінальну справу за статтею 95.1 Кримінального закону, тобто за порушення заборони, передбаченої Законом "Про національну безпеку", на службу у збройних силах Росії. Згідно з інформацією, наявною в розпорядженні СДБ, ця особа уклала контракт на військову службу з російськими збройними силами.

Розслідування за цими кримінальними провадженнями триває, і служби нададуть додаткову інформацію відповідно до розвитку кримінальних процесів.

Нагадаємо, у Росії оголосили у розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який під час повномасштабної війни доєднався до Сил оборони України.

На початку повномасштабної війни Сейм Латвії вніс поправки до закону про національну безпеку, щоб дозволити громадянам Латвії воювати за Україну.