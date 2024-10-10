В Латвии задержали местного жителя, служившего в российской армии

Латвийские пограничники задержали в Шкильбенской волости гражданина Латвии, который незаконно пересек государственную границу со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В ходе расследования, проведенного в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ), было установлено, что мужчина служил в вооруженных силах страны-агрессора – России.

Государственная пограничная служба возбудила против него уголовный процесс по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Реклама:

В свою очередь, СГБ возбудила против мужчины уголовное дело по статье 95.1 Уголовного закона, то есть за нарушение запрета, предусмотренного Законом "О национальной безопасности", на службу в вооруженных силах России. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГБ, это лицо заключило контракт на военную службу с российскими вооруженными силами.

Расследование по этим уголовным производствам продолжается, и службы предоставят дополнительную информацию в соответствии с развитием уголовных процессов.

Напомним, в России объявили в розыск латвийского экс-депутата Юриса Юрашса, который во время полномасштабной войны присоединился к Силам обороны Украины.

В начале полномасштабной войны Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.