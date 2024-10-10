Французький уряд готується представити свій непопулярний бюджет на 2025 рік

Уряд Франції має представити свій бюджет на 2025 рік у четвер, запланувавши підвищення податків на 60 млрд євро і скорочення витрат для подолання дефіциту бюджету, що зростає по спіралі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Новий уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє перебуває під тиском з боку фінансових ринків і партнерів Франції по Європейському Союзу, які вимагають вжити заходів після того, як цього року податкові надходження значно не виправдали очікувань, а витрати перевищили їх.

Але бюджетні обмеження мають бути ретельно вивірені, щоб заспокоїти опозиційні партії, які можуть не лише накласти вето на бюджетний законопроєкт, але й об'єднатися і повалити уряд, висловивши йому недовіру.

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Не маючи більшості зі значним відривом, Барньє та його союзники в таборі президента Емманюеля Макрона не матимуть іншого вибору, окрім як піти на численні поступки, щоб ухвалити бюджетний законопроєкт, що є малоймовірним до середини або кінця грудня.

Ультраправе "Національне об'єднання", мовчазна підтримка якого необхідна Барньє, щоб витримати будь-який вотум недовіри, вже допомогло зірвати пропозицію уряду відкласти підвищення пенсій на пів року, щоб заощадити 4 млрд євро.

Члени партії Макрона також не бажають бачити, як спадщина президента щодо зниження податків зникає, як заявив у середу його колишній прем'єр-міністр Габріель Атталь: "Бюджет не передбачає реформ і занадто обтяжливий у плані податків".

Барньє заявив, що побереже середній клас і натомість обкладе великі компанії тимчасовим додатковим податком, а також людей, які заробляють понад пів мільйона євро на рік.

Проте всі платники податків постраждають від планів відновити податок на споживання електроенергії до рівня, який існував до його екстреного зниження під час кризи цін на енергоносії у 2022-2023 роках.

Уряд заявив, що законопроєкт про бюджет скоротить державний дефіцит до 5% валового внутрішнього продукту наступного року з 6,1% цього року – вище, ніж майже в усіх інших європейських країнах – як перший крок до приведення дефіциту у відповідність до встановленого ЄС ліміту в 3% у 2029 році.

У той час як підвищення податків становитиме третину від 60 млрд євро дефіциту бюджету, решта буде отримана за рахунок скорочення витрат, причому 20 млрд буде скорочено в міністерствах Франції, а решта вдарить по окремих видатках на соціальне забезпечення, охорону здоров'я, пенсійне забезпечення та бюджети місцевих органів влади.

Витрати Франції на запозичення різко зросли після того, як Макрон призначив дострокові парламентські вибори, а його центристська партія програла лівому альянсу.

Бюджет також буде підданий ретельній перевірці з боку Європейської комісії, яка піддала Францію процедурі надмірного дефіциту за порушення фіскальних правил ЄС.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, у вівторок, 8 жовтня, не підтримала висунуту лівими партіями ініціативу оголосити вотум недовіри новому прем’єр-міністру Мішелю Барньє.

Уряд на чолі з Барньє остаточно сформували наприкінці вересня – через два місяці після дострокових виборів, які не принесли вирішальної переваги жодній політичній силі.

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