Правительство Франции готовится представить свой непопулярный бюджет на 2025 год

Правительство Франции должно представить свой бюджет на 2025 год в четверг, запланировав повышение налогов на 60 млрд евро и сокращение расходов для преодоления дефицита бюджета, растущего по спирали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Новое правительство премьер-министра Мишеля Барнье находится под растущим давлением со стороны финансовых рынков и партнеров Франции по Европейскому Союзу, которые требуют принять меры после того, как в этом году налоговые поступления значительно не оправдали ожиданий, а расходы превысили их.

Но бюджетные ограничения должны быть тщательно выверены, чтобы успокоить оппозиционные партии, которые могут не только наложить вето на бюджетный законопроект, но и объединиться и свергнуть правительство, выразив ему недоверие.

Реклама:

Не имея большинства со значительным отрывом, Барнье и его союзники в лагере президента Эмманюэля Макрона не будут иметь другого выбора, кроме как пойти на многочисленные уступки, чтобы принять бюджетный законопроект, что маловероятно до середины или конца декабря.

Ультраправое "Национальное объединение", молчаливая поддержка которого необходима Барнье, чтобы пережить любой вотум недоверия, уже помогло сорвать предложение правительства отложить повышение пенсий на полгода, чтобы сэкономить 4 млрд евро.

Члены партии Макрона также не желают видеть, как наследие президента по снижению налогов исчезает, как заявил в среду его бывший премьер-министр Габриэль Атталь: "Бюджет не предусматривает реформ и слишком обременителен в плане налогов".

Барнье заявил, что пощадит средний класс и взамен обложит крупные компании временным дополнительным налогом, а также людей, зарабатывающих более полумиллиона евро в год.

Однако все налогоплательщики пострадают от планов восстановить налог на потребление электроэнергии до уровня, который существовал до его экстренного снижения во время кризиса цен на энергоносители в 2022-2023 годах.

Правительство заявило, что законопроект о бюджете сократит государственный дефицит до 5% валового внутреннего продукта в следующем году с 6,1% в этом году – выше, чем почти во всех других европейских странах – как первый шаг к приведению дефицита в соответствие с установленным ЕС лимитом в 3% в 2029 году.

В то время как повышение налогов составит треть от 60 млрд евро дефицита бюджета, остальное будет получено за счет сокращения расходов, причем 20 млрд будет сокращено в министерствах Франции, а остальное ударит по отдельным расходам на социальное обеспечение, здравоохранение, пенсионное обеспечение и бюджеты местных органов власти.

Расходы Франции на заимствования резко выросли после того, как Макрон назначил досрочные парламентские выборы, а его центристская партия проиграла левому альянсу.

Бюджет также будет тщательно проверен Европейской комиссией, которая подвергла Францию процедуре чрезмерного дефицита за нарушение фискальных правил ЕС.

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, во вторник, 8 октября, не поддержала выдвинутую левыми партиями инициативу объявить вотум недоверия новому премьер-министру Мишелю Барнье.

Правительство во главе с Барнье окончательно сформировали в конце сентября – через два месяца после досрочных выборов, которые не принесли решающего преимущества ни одной политической силе.

Читайте подробнее, что обещает изменить новое правительство Франции и чего от него ждать Украине.