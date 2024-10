Литовці показали, як готуються посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ

Міністерство оборони Литви показало випробування протитанкових конструкцій, якими невдовзі хочуть посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікували у соцмережах відомства.

Литовське Міноборони показало, як бронетехніка випробовує залізні перешкоди, які невдовзі почнуть встановлювати на додачу до "драконячих зубів" на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD

