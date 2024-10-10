Укр Рус Eng

Литовці показали, як готуються посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ

відео
Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 18:41 — Марія Ємець

Міністерство оборони Литви показало випробування протитанкових конструкцій, якими невдовзі хочуть посилити  укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікували у соцмережах відомства.

Литовське Міноборони показало, як бронетехніка випробовує залізні перешкоди, які невдовзі почнуть встановлювати на додачу до "драконячих зубів" на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан. 

"Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування", – зазначили у відомстві, нагадавши, що за реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

Читайте також інтерв’ю глави Міноборони Естонії Ханно Певкура: "Треба бути готовими до нападу Росії на НАТО. Ми серед країн, де ризик є найбільшим".



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Війна з РФ
Реклама: