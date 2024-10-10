Литовці показали, як готуються посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ

Міністерство оборони Литви показало випробування протитанкових конструкцій, якими невдовзі хочуть посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікували у соцмережах відомства.

Литовське Міноборони показало, як бронетехніка випробовує залізні перешкоди, які невдовзі почнуть встановлювати на додачу до "драконячих зубів" на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD Реклама: October 10, 2024

"Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування", – зазначили у відомстві, нагадавши, що за реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

Читайте також інтерв’ю глави Міноборони Естонії Ханно Певкура: "Треба бути готовими до нападу Росії на НАТО. Ми серед країн, де ризик є найбільшим".





