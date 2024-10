Литовцы показали, как готовятся усилить укрепления у границы с Калининградской областью РФ

Министерство обороны Литвы показало испытания противотанковых конструкций, которыми вскоре хотят усилить укрепления у границы с Калининградской областью России.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали в соцсетях ведомства.

Литовское Минобороны показало, как бронетехника испытывает железные препятствия, которые вскоре начнут устанавливать в дополнение к "драконьим зубам" на оборонительных рубежах у границы с Калининградской областью России, в частности моста через реку Неман.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD

