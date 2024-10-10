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Литовцы показали, как готовятся усилить укрепления у границы с Калининградской областью РФ

Новости — Четверг, 10 октября 2024, 18:41 — Мария Емец

Министерство обороны Литвы показало испытания противотанковых конструкций, которыми вскоре хотят усилить укрепления у границы с Калининградской областью России.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали в соцсетях ведомства.

Литовское Минобороны показало, как бронетехника испытывает железные препятствия, которые вскоре начнут устанавливать в дополнение к "драконьим зубам" на оборонительных рубежах у границы с Калининградской областью России, в частности моста через реку Неман.

"Доказано, что эти барьеры эффективно блокируют тяжелую технику и существенно замедляют ее продвижение", – отметили в ведомстве, напомнив, что в реальных боевых условиях по врагу в этом месте также будут вести огонь.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит " с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.

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