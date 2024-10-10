Потяг з депутатами Європарламенту евакуювали після незрозумілого вибуху

Потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Інцидент стався у четвер близько 15:00, коли численні депутати здійснили посадку у поїзд Eurostar, спеціально зарезервованого Європарламентом, щоб їхати зі Страсбурга до Брюсселя.

"О 14:45 я побачив вибух у локомотиві потяга, звідти вирвався великий клуб диму… Був добрячих "бабах"! За три хвилини нам надійшло повідомлення, що треба виходити з потяга", – розповів бельгійський депутат Емманюель Фулон, слова якого наводить французьке BFMTV.

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Данський депутат Пелле Герстен від Лівих описав евакуацію як "хаотичну".

На вокзалі Страсбурга помітили пожежні служби.

Євродепутатам після того розіслали повідомлення електронною поштою з проханням "зберігати спокій" та повідомили, що "спільно з Eurostar шукають рішення".

У пресслужбі Європарламенту підтвердили ЗМІ, що на вокзалі стався "технічний інцидент" і для депутатів готують альтернативний спосіб доїзду до Брюсселя. Пізніше депутати отримали розсилки, що буде два поїзди на заміну пізніше уввечері.

Оператор TER Grand Est повідомив, що у Страсбурзі "є проблеми з прибуттям і відправленням поїздів через дим, що виходить з одного із потягів" і така ситуація може зберігатися до 18 години за місцевим часом.

Деякі євродепутати почали викликати собі таксі, а деякі залишились очікувати та жартували, що мають додаткову нагоду обговорити з колегами усе необхідне.

Нагадаємо, 9 жовтня Європарламент ухвалив резолюції, у яких заявив про загрозу для євроінтеграції Грузії через курс, який обрала влада країни, та засудив російське втручання у Молдові.

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