Резолюція ЄП: Відкат від демократії ставить під загрозу євроінтеграцію Грузії

Депутати Європейського парламенту у середу ухвалили резолюцію, в якій наголосили, що відкат від демократії Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Текст резолюції ухвалили 495 голосами "за", 73 "проти" і 86 утрималися.

У ній йдеться, що керівна партія "Грузинська мрія" просуває дедалі більш авторитарний порядок денний, зокрема щодо свободи ЗМІ та прав ЛГБТК+.

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Євродепутати стверджують, що у поєднанні зі змінами у виборчому законодавстві країни та дедалі більшою антиєвропейською риторикою ухвалені Грузією закони порушують свободу вираження думок, цензурують ЗМІ, накладають обмеження на критичні голоси в громадянському суспільстві та секторі НУО і дискримінують вразливі групи населення.

Вони також дають зрозуміти, що доти, доки законодавство не буде скасовано, прогрес у відносинах Грузії з ЄС неможливий.

Депутати Європарламенту хочуть ретельного розслідування фактів прояву жорстокості поліції щодо мирних демонстрантів, які вийшли на вулиці навесні 2024 року на знак протесту проти закону про "іноагентів".

Вони також занепокоєні атмосферою ненависті та залякування, що розпалюється заявами представників грузинського уряду і політичних лідерів.

Резолюція засуджує висловлювання олігарха і "почесного голови" "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі та провідних діячів уряду, які погрожують заборонити опозиційні партії і називають опозицію "злочинною політичною силою".

Європарламент вимагає заморозити все фінансування, що надається ЄС грузинському уряду, доти, доки не буде скасовано недемократичні закони.

Резолюція закликає ЄС і його держави-члени притягнути до відповідальності і запровадити персональні санкції щодо всіх винних у підриві демократії в Грузії, включно з Бідзіною Іванішвілі.

Ще до голосування спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі називав проєкт резолюції "обурливим, ганебним і огидним".

Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Крім того, Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський прямо заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Євросоюзу.