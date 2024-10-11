Іспанія хоче, щоб прикордонне агентство ЄС патрулювало африканські води

У четвер міністр внутрішніх справ Іспанії звернувся до європейського прикордонного агентства Frontex з проханням отримати дозвіл від африканських країн на патрулювання їхніх вод.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка сказав, що Frontex працював на африканській території під час останнього піку міграції на Канарські острови в 2006 році і вже співпрацював з іспанськими прикордонними силами, збираючи розвідувальну інформацію на Канарських островах.

Тепер, на думку міністра, агентство має отримати дозвіл від Мавританії, Сенегалу і Гамбії – країн походження і транзиту мігрантів, які прямують до Європи на нестабільних рибальських човнах – на боротьбу з торговцями людьми і стримування відтоку мігрантів.

Реклама:

За його словами, Frontex може по-справжньому захистити європейські кордони від нелегальної міграції лише тоді, коли він буде діяти і за їх межами.

"Особливо важливо покращити його спроможність діяти за кордоном, як з точки зору повернення, так і з точки зору управління кордонами", – сказав він міністрам внутрішніх справ країн ЄС, які зібралися в Люксембурзі.

Атлантичний маршрут до Канарських островів демонструє найшвидше зростання нелегальної міграції в останні роки, хоча показники залишаються нижчими, ніж на центрально-середземноморському маршруті до Італії.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, до липня цього року Канарські острови прийняли загалом 26 758 мігрантів, порівняно з 39 910 за весь 2023 рік.

Цей потік спричинив напруженість у відносинах між регіональною адміністрацією архіпелагу та центральним урядом щодо піклування про близько 5 тисяч неповнолітніх мігрантів.

Минулого місяця перекинувся човен, коли до нього наближалися рятувальники, в результаті чого щонайменше 48 людей зникли безвісти, що стало найсмертоноснішим інцидентом за 30 років існування переправ на цьому маршруті.

У середу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив на захист міграції, що є рідкісним явищем в європейському масштабі, щоб підтримати старіюче населення і економіку Іспанії, і наполягав на тому, що нелегальна міграція становить лише невелику частку від загальної кількості мігрантів, які прибувають в країну.