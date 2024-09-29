Біля Канарських островів поновили пошуки зниклих після аварії човна десятків мігрантів

Рятувальні бригади в неділю відновили пошуки близько 48 мігрантів, зниклих безвісти після того, як їхній човен перекинувся біля іспанського острова Ель-Ієрро, що загрожує стати найсмертоноснішим подібним інцидентом за 30 років переправ з Африки на Канарські острови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Дев'ять осіб, серед яких одна дитина, загинули після того, як їхній човен затонув рано вранці в суботу, повідомили аварійно-рятувальні служби.

Рятувальники змогли підібрати 27 з 84 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського узбережжя.

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Журналіст Reuters повідомив, що в неділю одне судно берегової охорони залишило острів Ель-Ієрро, щоб відновити пошуки. Очікується, що до них приєднаються інші рятувальні судна, а також підтримка з повітря.

Іспанська влада заявила, що мігранти були з Малі, Мавританії та Сенегалу.

Служби порятунку отримали дзвінок в суботу незабаром після півночі з човна, який знаходився приблизно в чотирьох милях на схід від Ель-Ієрро. За їхніми словами, він затонув під час порятунку.

"Вони перебували в морі щонайменше два дні без їжі, і, схоже, виникла паніка перед тим, як човен перекинувся", – заявив журналістам у суботу Ансельмо Пестана, представник іспанського уряду на Канарських островах.

Він додав, що вітер і погана видимість надзвичайно ускладнили порятунок.

Три інші човни досягли Канарських островів протягом ночі, перевозячи 208 мігрантів.

Спокійне море і пологий вітер, характерні для кінця літа в Атлантичному океані біля берегів Західної Африки, спричинили новий приплив мігрантів, повідомила цього місяця місцева влада.

За даними прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex, мігрантів, які прямують з Африки на острови, цього року побільшало на 154%: за перші сім місяців їх перетнули 21 620 осіб.

За 30 років переправлення мігрантів на острови найсмертоносніша корабельна аварія, зафіксована на сьогоднішній день, сталася в 2009 році біля острова Лансароте, коли загинуло 25 осіб.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.