Біля берегів Греції врятували групу з 75 мігрантів з пошкодженого човна

Групу з 75 мігрантів, які переправлялись в Європу з Північної Африки, врятували з пошкодженого човна на південь від острова Крит.

Про це повідомляє AP з посиланням на інформацію грецької влади, пише "Європейська правда".

Берегова охорона повідомила, що мігрантів, які, імовірно, вирушили зі східної Лівії, підібрало в Середземному морі торгове судно після того, як вони подали сигнал лиха.

Судно в супроводі патрульного катера берегової охорони доставило їх у порт на півдні Криту.

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За минулі вихідні понад 230 мігрантів, які перетнули Середземне море на невеликих човнах з Північної Африки, досягли грецького острова Крит.

Раніше патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.