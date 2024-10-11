Біля берегів Греції врятували групу з 75 мігрантів з пошкодженого човна
Групу з 75 мігрантів, які переправлялись в Європу з Північної Африки, врятували з пошкодженого човна на південь від острова Крит.
Про це повідомляє AP з посиланням на інформацію грецької влади, пише "Європейська правда".
Берегова охорона повідомила, що мігрантів, які, імовірно, вирушили зі східної Лівії, підібрало в Середземному морі торгове судно після того, як вони подали сигнал лиха.
Судно в супроводі патрульного катера берегової охорони доставило їх у порт на півдні Криту.
За минулі вихідні понад 230 мігрантів, які перетнули Середземне море на невеликих човнах з Північної Африки, досягли грецького острова Крит.
Раніше патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.