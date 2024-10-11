У берегов Греции спасли группу из 75 мигрантов с поврежденной лодки

Группу из 75 мигрантов, которые переправлялись в Европу из Северной Африки, спасли из поврежденной лодки к югу от острова Крит.

Об этом сообщает AP со ссылкой на информацию греческих властей, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана сообщила, что мигрантов, которые, предположительно, отправились из восточной Ливии, подобрало в Средиземном море торговое судно после того, как они подали сигнал бедствия.

Судно в сопровождении патрульного катера береговой охраны доставило их в порт на юге Крита.

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За минувшие выходные более 230 мигрантов, которые пересекли Средиземное море на небольших лодках из Северной Африки, достигли греческого острова Крит.

Ранее патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.