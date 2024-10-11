У берегов Греции спасли группу из 75 мигрантов с поврежденной лодки
Группу из 75 мигрантов, которые переправлялись в Европу из Северной Африки, спасли из поврежденной лодки к югу от острова Крит.
Об этом сообщает AP со ссылкой на информацию греческих властей, пишет "Европейская правда".
Береговая охрана сообщила, что мигрантов, которые, предположительно, отправились из восточной Ливии, подобрало в Средиземном море торговое судно после того, как они подали сигнал бедствия.
Судно в сопровождении патрульного катера береговой охраны доставило их в порт на юге Крита.
За минувшие выходные более 230 мигрантов, которые пересекли Средиземное море на небольших лодках из Северной Африки, достигли греческого острова Крит.
Ранее патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.