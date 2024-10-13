ЗМІ: У Німеччині проводять перевірку щодо участі військових країни у змаганнях із армією РФ

Міністерство оборони Німеччини перевіряє інформацію про те, що солдати країни могли брати участь у змагання, де також була присутня російська армія.

Про це повідомляє Bild, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися змагання зі стрільби з лука, які організувала Міжнародна військово-спортивна асоціація (CISM).

На знімку помітили російських військових, які стоять поруч з головою німецької делегації підполковником Крістіаном Лютцкендорфом.

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Фото: Bild

Як зазначили журналісти, Литва різко розкритикувала дії Міноборони Німеччини, а сама країна, як відомо, з 2022 року бойкотує змагання, де беруть участь росіяни.

Представник департаменту Гібридних загроз Міноборони Литви вважає, що своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій.

"Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує", – заявив представник Литви.

У Міноборони Німеччини у коментарі виданню Bild заявили, що провели бесіду з відповідальними людьми та винесли попередження німецьким військовим. Як зазначили, учасникам змагань дали зрозуміти, що такі фото "неприйнятні".

Однак, журналісти провели дослідження та виявили, що німецькі солдати взяли участь ще у двох заходах разом із росіянами: на 79 генасамблеї CISM у травні 2024 року в Танзанії та чемпіонаті організації з баскетболу у червні в Сербії.

Були опубліковані відповідні фото, де видно німецьких солдатів.

Фото: Bild

Видання подало запит до Міноборони Німеччини, в якому відповіли, що ще влітку розпочали перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими.

Бундесвер пообіцяв, що якщо факт підтвердять, то участь буде "принципово скасовано".

Зауважимо, що російських та білоруських спортсменів не допускають до міжнародних змагань, якщо вони підтримують війну РФ проти України. Проте на деяких змаганнях їм дозволена участь під нейтральним прапором.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.