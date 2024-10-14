Politico: У ЄС вважають, що Орбан зриває надання Україні кредиту на $50 млрд для допомоги Трампу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні за рахунок російських заморожених активів, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Про це написало видання Politico із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як відомо, нещодавно Угорщина вирішила до президентських виборів у США не схвалювати рішення ЄС, яке є важливим для участі США у кредиті G7 для України, який гаситимуть за рахунок заморожених російських активів.

Як зазначило видання, наразі Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців.

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Згідно з нинішніми правилами, санкції ЄС мають бути продовжені кожні шість місяців.

Хоча всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється.

Відповідно до правил, будь-які зміни до санкційного режиму повинні схвалити усі 27 країн-членів.

"Якщо ми не вирішимо це (шляхом продовження терміну дії санкцій. – Ред.), це коштуватиме ЄС – в тому числі Угорщині – більше грошей", – зауважив один анонімний дипломат ЄС.

Витрати для європейських країн – включно з Угорщиною – були б вищими, ніж якби були залучені й США. Однак для Орбана, як зазначено у публікації, це невелика ціна, а перевагою для нього є те, що він "придбає добру волю" кандидата-республіканця.

"Їм (Угорщині. – Ред.) байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу", – сказав інший дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний з ним на довгий час. Але якщо виділення коштів Києву схвалять без США, у Трампа не буде такого зобов'язання, йдеться у публікації.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом $50 млрд, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів – тому для Києва це буде фактично позика без необхідності повернення.

У межах плану ЄС має надати 35 млрд євро, а решту – інші країни "сімки". Для Сполучених Штатів важливо, щоб Євросоюз змінив період перегляду і продовження накладених санкцій з теперішніх шести місяців на більш тривалий – аби гарантувати, що російські активи залишатимуться замороженими. Блокада Угорщини стосується саме цього рішення всередині ЄС, а не рішення щодо надання "європейської" частини кредиту.

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