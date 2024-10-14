У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають в безкоштовному житлі

На сьогодні лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення – жінок з маленькими дітьми, які могли користуватися безкоштовним житлом необмежений період часу.

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"Загальна кількість осіб, які перебувають в HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб", – сказала Хана Мала, речниця Міністерства внутрішніх справ.

HUMPO – це інформаційна система, в яку, серед іншого, вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше – 12 213.

Різке зменшення пов'язане з тим, що із закінченням терміну дії винятку люди вразливих категорій також повинні були знайти платне житло, чому, втім, держава продовжує сприяти.

"Найбільш вразливими є люди похилого віку, люди з інвалідністю та матері-одиначки з маленькими дітьми. Тобто люди, які з певних причин не можуть бути економічно активними", – розповіла Алена Вачова з некомерційної організації People in Need.

У Міністерстві праці та соціальних справ зазначають, що вразливими особами є люди похилого віку, особи, які доглядають за дитиною до 6 років, діти до 18 років, люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, а також студенти до 26 років або вагітні жінки.

З 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 тисяч крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого і 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину у віці від 6 до 10 років.

Всі згадані виплати видаються в так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то дохід відраховується з цієї допомоги. В середньому держава виплачує понад 7 300 крон на особу, включаючи згадані витрати на житло, із загальної кількості одержувачів допомоги 44 відсотки жінок і 39 відсотків дітей отримують допомогу

. Кількість отримувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тисячі, у січні – приблизно 97 тисяч.

"З наших даних ми чітко бачимо, що завдяки своїй участі на ринку праці українські біженці віддають більше грошей, ніж отримують, наприклад, через гуманітарну допомогу", – заявив раніше міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка про дані за другий квартал цього року.

Згідно з цією статистикою, у другому кварталі біженці внесли до державного бюджету 5,9 мільярда крон, тоді як витрати на них склали 3,5 мільярда крон.

Біженці платять більше, ніж отримують, починаючи з третього кварталу минулого року, до якого тенденція була зворотною.

Наразі, за даними Міністерства внутрішніх справ і комунікацій, у Чехії легально працює понад 122 тисячі осіб з тимчасовим захистом. За поточними даними Міністерства внутрішніх справ, в країні перебуває понад 379 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом усіх вікових категорій, включаючи дітей і людей похилого віку.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.