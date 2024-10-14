В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, живущих в бесплатном жилье

На сегодняшний день только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля таких было более 12 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не было предоставлено временной защиты более 90 дней.

До начала сентября существовало исключение для уязвимых категорий населения – женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем неограниченный период времени.

Реклама:

"Общее количество лиц, находящихся в HUMPO, то есть людей, которые соответствуют законодательным условиям для бесплатного проживания, составляет 756 человек", – сказала Хана Мала, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

HUMPO – это информационная система, в которую, среди прочего, вносится информация о свободных местах для проживания. Это данные на 6 октября, тогда как 14 июля таких людей было в разы больше – 12 213.

Резкое уменьшение связано с тем, что с окончанием срока действия исключения люди уязвимых категорий также должны были найти платное жилье, чему, впрочем, государство продолжает способствовать.

"Наиболее уязвимыми являются пожилые люди, люди с инвалидностью и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по определенным причинам не могут быть экономически активными", – рассказала Алена Вачова из некоммерческой организации People in Need.

В Министерстве труда и социальных дел отмечают, что уязвимыми лицами являются пожилые люди, лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет, дети до 18 лет, люди с инвалидностью и лица, которые за ними ухаживают, а также студенты до 26 лет или беременные женщины.

С 1 августа государство выплачивает уязвимому лицу 6 тысяч крон на расходы на жилье, 4 860 крон на взрослого и 3 490 крон на ребенка, а также 4 188 крон на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Все упомянутые выплаты выдаются в так называемой гуманитарной помощи. Если человек работает, то сумма дохода отчисляется из этого пособия. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего количества получателей помощи 44% женщин и 39% детей получают помощь.

Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается, в августе их было 93 тысячи, в январе – примерно 97 тысяч.

"Из наших данных мы четко видим, что благодаря своему участию на рынке труда украинские беженцы отдают больше денег, чем получают, например, через гуманитарную помощь", – заявил ранее министр труда и социальных дел Мариан Юречка о данных за второй квартал этого года.

Согласно этой статистике, во втором квартале беженцы внесли в государственный бюджет 5,9 млрд крон, тогда как расходы на них составили 3,5 млрд крон.

Беженцы платят больше, чем получают, начиная с третьего квартала прошлого года, до которого тенденция была обратной. Сейчас, по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в Чехии легально работает более 122 тысяч человек с временной защитой.

По текущим данным Министерства внутренних дел, в стране находится более 379 тысяч беженцев из Украины с временной защитой всех возрастных категорий, включая детей и стариков.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию.

В Польше последние опросы показали, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.