В опозиції Польщі з’явився фаворит на заміну Дуді

У лавах польської опозиційної партії "Право і справедливість" з’явився фаворит у процесі вибору кандидатів у президенти.

Про це повідомила в понеділок газета Rzeczpospolitа, пише "Європейська правда".

Найбільші шанси на висунення має голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який є близьким соратником лідера "ПіС" Ярослава Качинського.

Однак, як анонімно підкреслили інформатори з різних фракцій всередині партії, остаточне рішення щодо його кандидатури поки не прийнято.

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Навроцький представляє молоде покоління політиків, що розглядаються стратегами "ПіС". Він не приховує своєї готовності прийняти виборчий виклик, але за умови, що це буде рішення керівництва партії.

Протягом останніх тижнів у ЗМІ з'явилося чимало спекуляцій та суперечливої інформації про фаворитів президентських перегонів. Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський не полегшує ситуацію, висуваючи вимоги до ідеального кандидата.

Наразі в "ПіС" сформувалися дві основні групи потенційних кандидатів. До "молодших" належать Навроцький, євродепутат Тобіас Бохенський та депутат Марчін Пшидач.

До другої групи належать політики зі стажем, такі як Маріуш Блащак і Матеуш Моравецький. Але внутрішньопартійні тенденції вказують на те, що перевага надається більш молодому кандидату.

Незалежно від того, хто в кінцевому підсумку буде номінований, ситуація є динамічною і сповненою невизначеності. Існують теорії, що навіть після оголошення кандидата навесні можуть відбутися зміни.

Вибори президента Польщі – наступника Анджея Дуди – відбудуться у 2025 році.

Зазначимо, один із можливих кандидатів керівної "Громадянської коаліції" та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.

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