В опозиції Польщі з’явився фаворит на заміну Дуді
У лавах польської опозиційної партії "Право і справедливість" з’явився фаворит у процесі вибору кандидатів у президенти.
Про це повідомила в понеділок газета Rzeczpospolitа, пише "Європейська правда".
Найбільші шанси на висунення має голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який є близьким соратником лідера "ПіС" Ярослава Качинського.
Однак, як анонімно підкреслили інформатори з різних фракцій всередині партії, остаточне рішення щодо його кандидатури поки не прийнято.
Навроцький представляє молоде покоління політиків, що розглядаються стратегами "ПіС". Він не приховує своєї готовності прийняти виборчий виклик, але за умови, що це буде рішення керівництва партії.
Протягом останніх тижнів у ЗМІ з'явилося чимало спекуляцій та суперечливої інформації про фаворитів президентських перегонів. Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський не полегшує ситуацію, висуваючи вимоги до ідеального кандидата.
Наразі в "ПіС" сформувалися дві основні групи потенційних кандидатів. До "молодших" належать Навроцький, євродепутат Тобіас Бохенський та депутат Марчін Пшидач.
До другої групи належать політики зі стажем, такі як Маріуш Блащак і Матеуш Моравецький. Але внутрішньопартійні тенденції вказують на те, що перевага надається більш молодому кандидату.
Незалежно від того, хто в кінцевому підсумку буде номінований, ситуація є динамічною і сповненою невизначеності. Існують теорії, що навіть після оголошення кандидата навесні можуть відбутися зміни.
Вибори президента Польщі – наступника Анджея Дуди – відбудуться у 2025 році.
Зазначимо, один із можливих кандидатів керівної "Громадянської коаліції" та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.
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