У хвилі фальшивих мінувань в Австрії підозрюють 20-річного швейцарця

Австрійські органи безпеки заявили про встановлення особи людини, яка стоїть за серією фальшивих мінувань установ країни, починаючи з кінця вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Як заявили в Міністерстві внутрішніх справ Австрії, підозрюваним у серії "мінувань" є 20-річний громадянин Швейцарії. Прокуратура австрійського міста Грац уже видала ордер на його арешт, його передали швейцарській стороні.

Розслідування справи триває, його здійснює Генеральний директорат з питань державної безпеки Австрії спільно з відомством з питань протидії екстремізму.

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В австрійському МВС відмовились уточнювати, у скількох саме погрозах мінуванням підозрюють 20-річного швейцарця, додавши, що його поки не заарештували.

Починаючи з 30 вересня, в Австрії зафіксували й почали розслідування стосовно 27 анонімних погроз про замінування по всій країні, які надійшли електронною поштою.

Найбільше від "мінувань" постраждали залізничні вокзали, але погрози надходили також на адресу шкіл і торгових центрів.

Фальшиве повідомлення про "замінування" отримало зокрема посольство України у Відні, через що змушене було призупиняти роботу.