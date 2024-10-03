В Австрії з'ясовують, хто стоїть за серією "мінувань" вокзалів
Австрійська поліція з’ясовує, хто стоїть за серією фальшивих повідомлень про вибухівку на залізничних вокзалах, що почали надходити цього тижня.
Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".
З 30 вересня в Австрії надійшло вже шість фальшивих повідомлень про замінування залізничних вокзалів. Такі отримали у містах Грац, Лінц, Зальцбург, Клагенфурт, Санкт-Пельтен і Амстеттен.
Усі випадки були однотипними: анонімні електронні листи надходили на офіційну пошту управління поліції відповідного регіону, з твердженням, що у будівлі вокзалу закладена вибухівка. Жодна з погроз не підтвердилася.
У всіх випадках правоохоронці запускали повну процедуру перевірки – з евакуацією, встановленням кордонів та пошуковою операцією. На перевірку повідомлень витратили зусилля сотень поліцейських і саперів.
Правоохоронці намагаються з’ясувати, хто стоїть за цією кампанією.
Нагадаємо, минулої п’ятниці фальшиве повідомлення про "замінування" отримало посольство України у Відні, через що змушене було призупиняти роботу.
Перед тим у вересні від кампанії фальшивих "замінувань" постраждали сотні шкіл у Чехії.
Поліція Литви також зареєструвала низку повідомлень про електронні листи російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.