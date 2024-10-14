В волне фальшивых минирований в Австрии подозревают 20-летнего швейцарца

Австрийские органы безопасности заявили об установлении личности человека, который стоит за серией фальшивых минирований учреждений страны, начиная с конца сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Как заявили в Министерстве внутренних дел Австрии, подозреваемым в серии "минирований" является 20-летний гражданин Швейцарии. Прокуратура австрийского города Грац уже выдала ордер на его арест, его передали швейцарской стороне.

Расследование дела продолжается, его проводит Генеральный директорат по вопросам государственной безопасности Австрии совместно с ведомством по вопросам противодействия экстремизму.

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В австрийском МВД отказались уточнять, в скольких именно угрозах минированием подозревают 20-летнего швейцарца, добавив, что его пока не арестовали.

Начиная с 30 сентября, в Австрии зафиксировали и начали расследование в отношении 27 анонимных угроз о минировании по всей стране, которые поступили по электронной почте.

Больше всего от "минирований" пострадали железнодорожные вокзалы, но угрозы поступали также в адрес школ и торговых центров.

Фальшивое сообщение о "минировании" получило в частности посольство Украины в Вене, из-за чего вынуждено было приостанавливать работу.