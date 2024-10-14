В Ісландії до кінця тижня визначать, чи будуть дострокові вибори

Президентка Ісландії Халла Томасдоттір після повідомлення про розпад урядової коаліції заявила, що зустрінеться з лідерами головних партій та ухвалить рішення про дострокові вибори до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

У короткому зверненні в понеділок, 14 жовтня, ісландська президентка сказала, що до кінця тижня має намір вирішити, чи прийняти пропозицію прем’єр-міністра Б'ярні Бенедіктссона про розпуск парламенту.

Вона повідомила, що напередодні мала розмову з керівниками інших партій коаліції та за результатами цієї розмови поспілкується з іншими головами партій, які засідають у парламенті Ісландії.

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Халла Томасдоттір також згадала про закон, згідно з яким у разі розпуску парламенту вибори мають бути призначені протягом 45 днів.

Бенедіктссон, голова правої пробізнесової Партії незалежності, був обраний у квітні прем'єр-міністром, замінивши Катрін Якобсдоттір.

Коаліційний уряд, що складається з Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії і Партії зелених, зіткнувся з невизначеністю після того, як нещодавні виверження вулканів змусили тисячі людей покинути свої домівки та спричинили тиск на економіку, яка вже стикається з високою інфляцією і зростанням процентних ставок.