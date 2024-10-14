В Исландии до конца недели определят, будут ли досрочные выборы

Президент Исландии Халла Томасдоттир после сообщения о распаде правительственной коалиции заявила, что встретится с лидерами главных партий и примет решение о досрочных выборах до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

В коротком обращении в понедельник, 14 октября, исландский президент сказала, что до конца недели намерена решить, принять ли предложение премьер-министра Бьярни Бенедиктссона о роспуске парламента.

Она сообщила, что накануне имела разговор с руководителями других партий коалиции и по результатам этого разговора пообщается с другими главами партий, которые заседают в парламенте Исландии.

Реклама:

Халла Томасдоттир также упомянула о законе, согласно которому в случае роспуска парламента выборы должны быть назначены в течение 45 дней.

Бенедиктссон, председатель правой пробизнесовой Партии независимости, был избран в апреле премьер-министром, заменив Катрин Якобсдоттир.

Коалиционное правительство, состоящее из Партии независимости, правоцентристской Прогрессивной партии и Партии зеленых, столкнулось с неопределенностью после того, как недавние извержения вулканов заставили тысячи людей покинуть свои дома и оказали давление на экономику, которая уже сталкивается с высокой инфляцией и ростом процентных ставок.