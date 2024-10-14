В Ісландії розвалилася урядова коаліція
Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про розпад керівної коаліції і закликав призначив дострокові вибори на 30 листопада.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ісландський мовник RUV.
Бенедіктссон звинуватив у ситуації, що склалася, дедалі більші розбіжності між трьома керівними партіями у різних питаннях – від зовнішньої політики до проблем із шукачами притулку.
У понеділок він проведе зустріч з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір щодо рішення про розпуск парламенту.
Вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.
Бенедіктссон, голова правої пробізнесової Партії незалежності, був обраний у квітні прем'єр-міністром, замінивши Катрін Якобсдоттір.
Коаліційний уряд, що складається з Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії і Партії зелених, зіткнувся з невизначеністю після того, як нещодавні виверження вулканів змусили тисячі людей покинути свої домівки та спричинили тиск на економіку, яка вже стикається з високою інфляцією і зростанням процентних ставок.
Щоб дострокові вибори відбулися, президентка Халла Томасдоттір має прийняти пропозицію про розпуск парламенту.