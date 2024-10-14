В Ісландії розвалилася урядова коаліція

Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про розпад керівної коаліції і закликав призначив дострокові вибори на 30 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ісландський мовник RUV.

Бенедіктссон звинуватив у ситуації, що склалася, дедалі більші розбіжності між трьома керівними партіями у різних питаннях – від зовнішньої політики до проблем із шукачами притулку.

У понеділок він проведе зустріч з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір щодо рішення про розпуск парламенту.

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Вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.

Бенедіктссон, голова правої пробізнесової Партії незалежності, був обраний у квітні прем'єр-міністром, замінивши Катрін Якобсдоттір.

Коаліційний уряд, що складається з Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії і Партії зелених, зіткнувся з невизначеністю після того, як нещодавні виверження вулканів змусили тисячі людей покинути свої домівки та спричинили тиск на економіку, яка вже стикається з високою інфляцією і зростанням процентних ставок.

Щоб дострокові вибори відбулися, президентка Халла Томасдоттір має прийняти пропозицію про розпуск парламенту.