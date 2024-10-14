В Нидерландах начался первый в стране процесс над женщиной из ИГИЛ за использование рабского труда

В Нидерландах начался первый в стране судебный процесс над женщиной-сторонницей террористической организации "Исламское государство", в частности за использование рабского труда во время ее пребывания в Сирии.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

33-летняя Хасна А. в 2015 году поехала в Сирию с 4-летним сыном и там присоединилась в ряды ИГИЛ, вышла замуж за боевика и родила еще троих детей (а в будущем – развелась с ним).

Согласно материалам дела, обвиняемая в течение мая-декабря 2015 и апреля-августа 2016 держала рабынями двух женщин-езидок в городе Ракка, используя их как домашнюю прислугу.

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Кроме использования рабского труда, женщину обвиняют в членстве в террористической организации и создании "беспомощного положения" для ее 4-летнего сына с аутизмом, поскольку там тот не мог рассчитывать на какое-то образование с учетом его потребностей.

Это не первое в Нидерландах дело в отношении женщин, присоединившихся к ИГИЛ, но первое – по обвинению в использовании рабского труда, что является преступлением против человечности.

Весной 2024 года в Германии арестовали двух граждан Ирака по подозрению в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также членстве в ИГИЛ.

В 2021 году Германия впервые посадила члена ИГИЛ за причастность к геноциду и преступлениям против человечности, совершенных против езидов в Ираке и Сирии, в частности убийство пятилетней девочки. Его жене присудили 15 лет лишения свободы.