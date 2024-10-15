Міністри ЄС обговорять поставки газу на тлі закінчення контракту про транзит через Україну

Міністри енергетики країн ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити питання імпорту російського природного газу, у той час, як 31 грудня закінчується термін дії ключової угоди про транзит газу між Москвою і Києвом.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

На зустрічі в Люксембурзі у вівторок міністри з 27 країн обговорять, наскільки регіон готовий до зими. Необхідність підтримувати енергетичну безпеку вже змусила ЄС шукати нові джерела постачання газу, підштовхнула ціни на енергоносії та створила тиск на енергосистему регіону.

Тривають переговори про заміну транзитних потоків, але угода не виглядає близькою. Остаточне рішення, швидше за все, буде прийнято в останню хвилину або навіть на початку наступного року, як стверджують обізнані з цим питанням джерела.

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Одним з варіантів, що обговорюється, є заміна Росії на Азербайджан як постачальника. Утім, деталі того, як це буде працювати, залишаються незрозумілими. Зважаючи на обмеженість запасів, експорт з Азербайджану до Європи потребуватиме обміну з Росією, що робить таку угоду політично суперечливою.

Інший варіант – азербайджанська SOCAR може взяти на себе роль "Газпрому" і продавати газ до Європи, або ж компанія може сприяти транзиту через Україну.

За словами джерел, обсяг має становити близько 10-11 мільярдів кубометрів, щоб досягти рівня, необхідного для безперешкодного транспортування через величезну трубопровідну систему України. Нижчі обсяги означатимуть необхідність закачування додаткового газу, що зробить операцію нерентабельною.

Газові сховища ЄС переповнені, а потоки, що проходять через український маршрут, зараз складають менше 5% від загального обсягу поставок на континент.

Проте для таких країн, як Словаччина та Австрія, пошук нових джерел імпорту може означати підвищення цін, що не подобається політикам.

Тим часом Угорщина і російський монополіст "Газпром" обговорюють угоду на 2025 рік про додаткові закупівлі Будапештом газу – для збільшення обсягів палива планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".