Министры ЕС обсудят поставки газа на фоне окончания контракта о транзите через Украину

Министры энергетики стран ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить вопросы импорта российского природного газа, в то время, как 31 декабря истекает срок действия ключевого соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

На встрече в Люксембурге во вторник министры из 27 стран обсудят, насколько регион готов к зиме. Необходимость поддерживать энергетическую безопасность уже заставила ЕС искать новые источники поставок газа, подтолкнула цены на энергоносители и создала давление на энергосистему региона.

Продолжаются переговоры о замене транзитных потоков, но соглашение не выглядит близким. Окончательное решение, скорее всего, будет принято в последнюю минуту или даже в начале следующего года, как утверждают знакомые с этим вопросом источники.

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Одним из обсуждаемых вариантов является замена России на Азербайджан в качестве поставщика. Впрочем, детали того, как это будет работать, остаются непонятными. Учитывая ограниченность запасов, экспорт из Азербайджана в Европу потребует обмена с Россией, что делает такую сделку политически противоречивой.

Другой вариант – азербайджанская SOCAR может взять на себя роль "Газпрома" и продавать газ в Европу, или же компания может способствовать транзиту через Украину.

По словам источников, объем должен составлять около 10-11 миллиардов кубометров, чтобы достичь уровня, необходимого для беспрепятственной транспортировки через огромную трубопроводную систему Украины. Более низкие объемы будут означать необходимость закачки дополнительного газа, что сделает операцию нерентабельной.

Газовые хранилища ЕС переполнены, а потоки, проходящие через украинский маршрут, сейчас составляют менее 5% от общего объема поставок на континент.

Однако для таких стран, как Словакия и Австрия, поиск новых источников импорта может означать повышение цен, что не нравится политикам.

Тем временем Венгрия и российский монополист "Газпром" обсуждают соглашение на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа – для увеличения объемов топлива планируют задействовать весь потенциал "Турецкого потока".