ЗМІ: Білий дім застеріг Іран від погроз на адресу Трампа

Сполучені Штати закликали іранський уряд припинити всі змови проти республіканця Дональда Трампа та заявили, що Вашингтон розглядатиме будь-який замах на його життя як акт війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова анонімного американського посадовця, передає "Європейська правда".

Співрозмовник журналістів сказав, що американський президент Джо Байден регулярно отримує таку інформацію про загрози та доручив своїй команді розібратися з іранськими змовами проти американців.

За вказівкою Байдена посадовці США надіслали повідомлення на найвищі рівні іранського уряду з попередженням Тегерану припинити всі змови проти Трампа та колишніх американських чиновників, проінформував посадовець.

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За його словами, іранцям повідомили, що Вашингтон розглядатиме це як акт війни, якщо буде здійснено будь-який замах на життя Трампа.

Нещодавно стало відомо, що кампанія Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації кандидата у президенти.

На це Байден заявив, що наказав своїй адміністрації надати все, що потрібно для убезпечення кандидата у американські лідери Трампа, але "за умови, що він не попросить винищувачі F-15".