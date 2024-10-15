СМИ: Белый дом предостерег Иран от угроз в адрес Трампа

Соединенные Штаты призвали иранское правительство прекратить все заговоры против республиканца Дональда Трампа и заявили, что Вашингтон будет рассматривать любое покушение на его жизнь как акт войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова анонимного американского чиновника, передает "Европейская правда".

Собеседник журналистов сказал, что американский президент Джо Байден регулярно получает такую информацию об угрозах и поручил своей команде разобраться с иранскими заговорами против американцев.

По указанию Байдена чиновники США направили сообщение на самые высокие уровни иранского правительства с предупреждением Тегерану прекратить все заговоры против Трампа и бывших американских чиновников, проинформировал чиновник.

Реклама:

По его словам, иранцам сообщили, что Вашингтон будет рассматривать это как акт войны, если будет совершено любое покушение на жизнь Трампа.

Недавно стало известно, что кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации кандидата в президенты.

На это Байден заявил, что приказал своей администрации предоставить всё, что нужно для обеспечения безопасности кандидата в американские лидеры Трампа, но "при условии, что он не попросит истребители F-15".