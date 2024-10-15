На найпівденніший острів Італії за добу прибули майже 1000 мігрантів

На найпівденніший острів Італії Лампедуза за попередню добу прибула майже тисяча мігрантів, які дісталися туди човнами з півночі Африки.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Протягом 14 жовтня до берега Лампедузи причалили 23 човни з 960 людьми на борту. На додачу ще 48 осіб висадилися на світанку 15 жовтня.

На першому пункті прийому зараз перебуває близько 950 людей. Протягом дня частину з них почнуть перевозити морем і повітрям до інших місць на території Італії.

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Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки став основними воротами для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу.

Лише за офіційними оцінками Міжнародної організації з міграції за 2023 рік у Середземному морі на шляху до Європи зникли понад 3 тисячі мігрантів.

Багато мігрантських човнів зазнають аварії, так і не діставшись острова.

Постійний потік мігрантів є великим викликом для Італії та давно став однією з топтем у політичному порядку денному країни, як і топтемою для Італії у дискусіях з іншими країнами ЄС, від яких вона очікує більшої підтримки.

Італія домовилася з Албанією про спорудження на її території притулків для мігрантів, які причалили до італійських берегів, на час розгляду їхніх заявок на отримання притулку.