На самый южный остров Италии за сутки прибыли почти 1000 мигрантов

На самый южный остров Италии Лампедуза за предыдущие сутки прибыла почти тысяча мигрантов, которые добрались туда на лодках с севера Африки.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В течение 14 октября к берегу Лампедузы причалили 23 лодки с 960 людьми на борту. Еще 48 человек высадились на рассвете 15 октября.

На первом пункте приема сейчас находится около 950 человек. В течение дня часть из них начнут перевозить морем и воздухом в другие места на территории Италии.

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Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки стал основными воротами для мигрантов, которые надеются попасть в Европу.

Только по официальным оценкам Международной организации по миграции за 2023 год в Средиземном море на пути в Европу исчезли более 3 тысячи мигрантов.

Многие мигрантские лодки терпят крушение, так и не добравшись до острова.

Постоянный поток мигрантов является большим вызовом для Италии и давно стал одной из топ-тем в политической повестке дня страны, как и топ-темой для Италии в дискуссиях с другими странами ЕС, от которых она ожидает большей поддержки.

Италия договорилась с Албанией о сооружении на ее территории приютов для мигрантов, причаливших к итальянским берегам, на время рассмотрения их заявок на получение убежища.